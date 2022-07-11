ICRT: Тайвань опроверг сообщения о поставке миномётных снарядов Украине

Власти Тайваня опровергли информацию в украинских СМИ о том, что якобы полуостров отправил в Незалежную партию миномётных снарядов калибра 60 мм. Военное ведомство в Тайбэе назвало все сообщения ложными.

Как подчеркнули тайваньские власти, военные полуострова используют специальную систему серийных номеров, сообщила радиостанция ICRT.

Ранее в украинских СМИ появилась фотография снарядов для миномётов, которая якобы была сделана после поставки комплектующих с Тайваня.

Такой вывод журналисты Незалежной сделали из-за маркировки на неупрощённом китайском языке, который традиционно использую на Тайване.