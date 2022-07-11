Власти Тайваня опровергли информацию в украинских СМИ о том, что якобы полуостров отправил в Незалежную партию миномётных снарядов калибра 60 мм. Военное ведомство в Тайбэе назвало все сообщения ложными.
Как подчеркнули тайваньские власти, военные полуострова используют специальную систему серийных номеров, сообщила радиостанция ICRT.
Ранее в украинских СМИ появилась фотография снарядов для миномётов, которая якобы была сделана после поставки комплектующих с Тайваня.
Такой вывод журналисты Незалежной сделали из-за маркировки на неупрощённом китайском языке, который традиционно использую на Тайване.
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Запад не получит желаемых результатов, поэтому странам ЕС или НАТО стоит начать думать о прямом вмешательстве в ситуацию на Украине.