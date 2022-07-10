Замминистра по евроинтеграции Украины стала 25-летняя девушка без опыта работы

Новым заместителем министра Украины по евроинтеграции в министерстве соцполитики страны была назначена 25-летняя девушка. Новый замминистра, которого зовут Анна Сергеева, не имеет опыта работы на государственной должности, зато обладает эффектной модельной внешностью.

Как пишут "Украинские новости", Сергеева будет получать в два раза больше, чем сам президент Украины Владимир Зеленский - 68 600 гривен, в то время как официальная зарплата украинского лидера составляет 28 000 гривен.

До своего назначения замминистра Сергеева три года занимала пост руководителя компании "Сервис Ревизор", которая даёт консультации по коммерческим вопросам и предлагает услуги салонам красоты.

Согласно заверениям министерства социальной политики, назначенная на должность замминистра девушка — активный общественный деятель, она оказывала помощь нуждающимся в этом детям и пожилым людям