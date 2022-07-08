В ливанском издании не исключают, что США готовы создать новый альянс на Ближнем Востоке, подобный НАТО, для противостояния Ирану. Предполагается, что в военно-политический блок войдёт Израиль.
Новый альянс под руководством Вашингтона может создать новую систему противовоздушной обороны, разместить радары и установить системы раннего оповещения в районе Персидского залива.
"Иран, безусловно, постарается помешать созданию этого альянса и будет искать лазейки в системе противовоздушной обороны", — иракский военный эксперт Исмаил ас-Судани сказал Raseef22.
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