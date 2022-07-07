В России призвали ЕС организовать в Европе протесты населения против санкций

Евросоюз в любой момент может отказаться от антироссийских санкций, которые вынужден вводить под давлением США. Для этого необходимо вывести европейцев на митинги и оправдать этим народным недовольством своё решение об отказе от ограничений против РФ, заявил ФАН политолог Иван Аркатов.

По его словам, санкции наносят существенный удар по экономике Евросоюза. В таких условиях Брюссель, при желании, может пойти против воли Вашингтона, не вызывая на себя гнев США, полагает эксперт.

"Страны ЕС могли бы организовать протесты населения, чтобы оправдаться перед США: дескать, у нас люди бунтуют. Такой маневр позволил бы им отказаться от очередных санкций и привести экономику в исходное положение совершенно легально", — приводит слова Аркатова ФАН.