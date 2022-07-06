Передача российских активов на восстановление Украины — это полный маразм. Об этом заявил сенатор РФ от законодательной власти Республики Крым Сергей Цеков, комментируя Pravda.Ru слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о готовности ЕС передать замороженные российские активы на восстановление Украины.
Сенатор заявил, что Евросоюз (ЕС) делает всё, чтобы разрушить международное право как в политике, так и в экономике. По его мнению, если ЕС решится на передачу активов, то прежде всего пострадают они сами.
"Это говорит о полнейшем маразме в Евросоюзе. Делают всё для того, чтобы разрушить вообще международное право, как таковое и в политике, и в экономике. Если они не передумают, это все им аукнется", — рассказал Цеков.
Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Мария Бутина рассказала Pravda.Ru, что на Западе существует только два мнения: своё и неправильное. По её словам, разговоры по поводу передачи активов РФ Украине ожидаемы.
"Западный мир в очередной раз показал свою истинную морду", — заявила Бутина.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте заявила, что Еврокомиссия готовит юридическую базу для передачи замороженных российских активов на восстановление Украины.
"Еврокомиссия считает справедливым и готовит правовую базу, чтобы замороженные российские активы и активы российских олигархов были переданы на нужды восстановления Украины", — сказала она.
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