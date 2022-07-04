Медведев обратился к Зеленскому словами Цицерона из речи к заговорщику Катилине

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал освобождение ЛНР "важным событием" и посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому вспомнить слова римского политика Марка Туллия Цицерона, обращённые к заговорщику Катилине.

Медведев отметил, что после освобождения Луганской Народной Республики страны Запада будут призывать Киев продолжать "войну до победного конца", а Зеленский — пытаться "вернуть всё, что потеряно".

"Только напрасно это. Надо было раньше думать. А сейчас Зеленскому и Ко следует вспомнить Цицерона: Abiit, excessit, evasit, erupit", — заявил замруководителя Совбеза. "Освобождение территории ЛНР — важное событие в ходе специальной военной операции", — добавил он.

Фраза Abiit, excessit, evasit, erupit в переводе с латыни означает "ушёл, скрылся, спасся, бежал". Её в I веке до н. э. произнёс Цицерон в речи, обращённой к римскому политику Луцию Сергию Катилине, который готовил заговор против республиканского строя. Высказывания Цицерона в адрес Катилины вынудили последнего бежать из Рима и раскрыть все планы по свержению власти, что помогло в разгроме заговорщиков.