Медведев заявил о завершении "бурного романа" европейцев с украинцами

Замсекретаря Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о завершении "бурного романа" европейцев с украинцами из-за усталости.

"Похоже, бурный роман европейцев с украинцами завершается. Их уже не хотят, от них устали", — отметил он.

В качестве примера Медведев привёл Польшу, где размещено около 4 млн украинцев. По его словам, беженцам там "криком напоминают", что они не у себя дома.

"От украинофилии до украинофобии один шаг", — заключил замруководителя Совбеза.