Замсекретаря Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о завершении "бурного романа" европейцев с украинцами из-за усталости.
"Похоже, бурный роман европейцев с украинцами завершается. Их уже не хотят, от них устали", — отметил он.
В качестве примера Медведев привёл Польшу, где размещено около 4 млн украинцев. По его словам, беженцам там "криком напоминают", что они не у себя дома.
"От украинофилии до украинофобии один шаг", — заключил замруководителя Совбеза.
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Польша не получит компенсацию от Великобритании и США за то, что поставляла на Украину своё вооружение.