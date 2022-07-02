Леонков: США и Британия надеются развязать скоротечную Третью мировую войну

Россия не раз предупреждала Запад, что эскалация конфликта на Украине несёт в себе риск начала Третьей мировой войны, которую НАТО желает избежать. Однако США и Британия толкают страны Альянса к такому конфликту, считает редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. При этом Америка и Великобритания надеются, что мировой конфликт будет скоротечным, закончится победой Европы, а сами они останутся в стороне.

США и Британия осознают, что единства в Европе нет. Они делают попытки её сплочения, надеясь, что НАТО станет блоком, рассматривающим в качестве зоны проведения военных операций всю планету. Леонков считает это главной причиной происходящего на Украине и обострения конфликта Литвой и Норвегией.

"Выльется ли это в прямые военные провокации? Этот вопрос пока открытый. Пока мы видим информационную полемику. Наши средства разведки пока не видят развертывания этих контингентов. Мы контролируем территорию прилегающим к нам границам. Мы видим, сколько там войск, какие это войска. И мы выстраиваем зеркальный ответ. Поэтому у нас в специальной военной операции участвует только 1/5 наших вооружённых сил, а все остальные занимаются боевым дежурством", — сказал Леонков в интервью изданию "Украина.ру".

Эксперт напомнил, что ВС РФ находятся в повышенной готовности, а для стратегических ядерных сил объявлен особый режим. Президент страны Владимир Путин не раз предупреждал Запад, что вслед за провокациями может последовать мгновенный ответ от РФ.