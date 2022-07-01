ISW: оставление Россией Змеиного не окажет влияния на морскую блокаду

Отступление России с острова Змеиный не окажет влияния на морскую блокаду черноморской акватории Украины. К такому выводу пришли в американском "Институте изучения войны" (ISW).

Аналитики из США пишут, что оставление Змеиного "ослабит давление у побережья Украины за счет вывода с острова российских систем ПВО и противокорабельных ракет". При этом они признают, что отступление само по себе не положит конец морской блокаде.

"Российские силы имеют доступ к наземным противокорабельным системам в Крыму и на западе Херсонской области, которые по-прежнему могут нацеливаться на украинские грузы", — говорится в отчете организации.

Военные эксперты также добавили, что Россия сможет использовать для продолжения блокады корабли Черноморского флота.

Напомним, в Минобороны РФ официально заявили о том, что российские военные покинули Змеиный. Однако многие аналитики полагают, что украинские военные также не смогут занять остров, поскольку такие попытки будут пресекаться Россией.