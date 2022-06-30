Бредихин: Зеленский начинает паниковать из-за признания ЛДНР Сирией

Украинский президент Владимир Зеленский сказал, что признание Дамаском независимости ДНР и ЛНР разорвёт двусторонние отношения Сирии и Украины.

Политолог Антон Бредихин объяснил позицию лидера Незалежной по данному вопросу.

"Зеленский начинает паниковать, потому что, вполне возможно, пример Сирии будет заразителен. Опасения вызывает то, что после неё и другие страны будут находиться в гораздо более тесных торгово-экономических, политических контактах с Россией, и осуществлять акты признания Донецкой и Луганской Народных Республик", — цитирует эксперта "Журналистская правда".

По его словам, тут Зеленский делает предупредительный выстрел в воздух. Но при этом прекрасно понимает, что его слова абсолютно ничего не значат.

Они не смогут оказать никакого давления на Дамаск или на главы других государств, которые будут признавать независимость республик Донбасса. Однако если бы он такого не сказал, тогда бы Зеленский не был главой Украины. Без такого заявления со стороны лидера страны, это было бы более, чем странно, подытожил Бредихин.