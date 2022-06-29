Отец приговорённого к смертной казни марокканца написал письмо Путину

Отец осуждённого в Донецкой Народной Республике боевика из Марокко Тахер Саадун отправил президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой спасти наёмнику жизнь. О призыве помиловать приговорённого к смертной казни человека рассказала российская журналистка Маргарита Симоньян.

"Уважаемый Владимир Владимирович, мы очень надеемся, что Вы поспособствуете помилованию нашего сына и вернёте улыбку и спокойствие в нашу семью", — сказал Саадун.

Как подчеркнул мужчина, родственники наёмника осознали, что он зря стал участником боевых действий. Также Саадун обратил внимание на милосердие и мудрость российского лидера.

Его пресс-секретарь Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что пока Путин не прочитал письмо. Об этом написали в РИА Новости.