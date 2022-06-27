Вице-премьер Киргизии резко отчитал США за "чтение лекций"

Вице-премьер Киргизии Эдиль Байсалов резко раскритиковал представителя США за "лекции". Байсалову не понравился поучительный тон.

В Бишкеке прошла встреча с представителями международных организаций, в ходе которой представитель США высказался по поводу якобы имеющихся проблем с защитой детей в стране. Вице-премьер в ответ достаточно резко порекомендовал "посмотреть на себя" и бросить уже наконец привычку поучать других.

"И эта страна нам будет читать лекции, как защищать наших детей?" — цитирует Байсалова telegram-канал "Сегодня.KZ".

Он подчеркнул, что его страна не нуждается в рекомендациях от государства, где детей буквально каждую неделю расстреливают в школах.

"Недавно в страну приезжала одна американка Эрика. Пыталась чего-то там учить про мою страну и какие мы тут плохие и тупые. Почему бы своей демократией вам не заняться, сказал ей я тогда", — добавил он.

Стоит отметить, что в середине апреля были сообщения о том, что США хотят подписать с Киргизией новое соглашение о сотрудничестве. Заявила об этом в ходе визита в Бишкек заместитель госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея. Причем переговоры она проводила как раз с Эдилем Байсаловым.

Тогда представитель США сообщила, что в Вашингтоне хотят открыть новую главу взаимоотношений между странами по вопросам демократических прав.

В свою очередь, вице-премьер отметил приверженность Киргизии "международным обязательствам, основным правам и свободам человека, верховенству права". Байсалов также заверил, что руководство Киргизии готово "активизировать сотрудничество с США".

Предыдущее соглашение о сотрудничестве было расторгнуто по инициативе Бишкека в знак протеста против поддержки Соединёнными Штатами одного из киргизских правозащитников, осужденных за экстремизм.

И судя по нынешним комментариям вице-премьера, с новым соглашением дело также продвигается не чтобы очень быстро.