Хакеры KillNet дали Литве 48 часов на разблокировку транзита в Калининград

Хакерская группировка KillNet опубликовала ультиматум властям Литвы. Взломщики дали Вильнюсу 48 часов, чтобы разблокировать транспортный коридор в Калининград.

Прикрываясь западными санкциями, литовское правительство запретило транзит целого ряда товаров в Калининградскую область с территории остальной России. Многие посчитали этот недружественный шаг фактом агрессии, в том числе хакеры из российской группировки KillNet.

Они опубликовали обращение к властям Литвы, в котором дали Вильнюсу 48 часов на разблокировку транзита в Калининград.

"Если этого не произойдёт, больше пятисот компаний из вашей страны окажутся в чудовищных условиях", — предупредили хакеры.

Если до понедельника не последует реакции, будет нанесен "точечный удар в сердце литовской (компьютерной. — Прим. ред.) системы", гласит ультиматум.

"Не ставьте на кон благосостояние своих граждан", — советуют в KillNet.