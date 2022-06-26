Хакерская группировка KillNet опубликовала ультиматум властям Литвы. Взломщики дали Вильнюсу 48 часов, чтобы разблокировать транспортный коридор в Калининград.
Прикрываясь западными санкциями, литовское правительство запретило транзит целого ряда товаров в Калининградскую область с территории остальной России. Многие посчитали этот недружественный шаг фактом агрессии, в том числе хакеры из российской группировки KillNet.
Они опубликовали обращение к властям Литвы, в котором дали Вильнюсу 48 часов на разблокировку транзита в Калининград.
"Если этого не произойдёт, больше пятисот компаний из вашей страны окажутся в чудовищных условиях", — предупредили хакеры.
Если до понедельника не последует реакции, будет нанесен "точечный удар в сердце литовской (компьютерной. — Прим. ред.) системы", гласит ультиматум.
"Не ставьте на кон благосостояние своих граждан", — советуют в KillNet.
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