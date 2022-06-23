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Военный эксперт Леонков: оборона ВСУ в Донбассе рушится как домино

Мир

Военный эксперт Алексей Леонков считает, что оборона ВСУ в Донбассе рушится как домино.

Военный эксперт Леонков: оборона ВСУ в Донбассе рушится как домино

По словам Леонкова, стратегическую задачу российского командования — перемолоть технику и живую силу противника — ВС РФ выполнили. Киев перебрасывал под Донецк столько подразделений, сколько смог. Эксперт подчёркивает, что качества этих военных с каждым разом снижалось. По возможности туда перебрасывали и средства огневого поражения, однако для них у ВСУ не хватает боеприпасов.

Леонков отметил, что всё чаще сообщается о прилётах не 122-го и 152-го калибров, а 155-го — основной калибр НАТО. По словам эксперта, они универсальны и подходят ко многим видам оружия. Дефицит отмечается и по осколочно-фугасным ракетам, которые ВСУ используют для разрушения домов.

"Поэтому можно говорить, что огневая поддержка есть, но не в том масштабе, как раньше. И остатки этих снарядов группировки ВСУ используют по жилым кварталам", — отмечает Леонков в беседе с "Украиной.ру".

Леонков заявил, что оборона, которую выстроили ВСУ, рушится быстро и сокрушительно.

"Не зря зарубежные эксперты говорят, что эта группировка продержится 4 недели. Видимо, они знают, о чем говорят", — предположил Леонков.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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