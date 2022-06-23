Американцы ответили журналисту Фруму на вопрос, почему Калининград российский

Американцы ответили журналисту, бывшему спичрайтеру Джорджа Буша-младшего Дэвиду Фруму на вопрос, почему Калининград — это Россия.

Американский журналист Дэвид Фрум написал в своей социальной сети:

"А почему Калининград до сих пор российская территория?"

Комментатор Phil Notabot написал, что советы потребовали Калининград после Второй мировой — и получили. По его мнению, сделано было это потому, что русским нужен был порт и прямая связь с Польшей на тот случай, если Прибалтика окажется ненадежной.

Пользователь под ником XLProfessor провёл аналогию с Гуантанамо, написав, что "холодная война — штука странная". Однако сравнивать Калининград и Гуантанамо неправильно. Военно-морская база Гуантанамо была арендована США у Кубы на договорных началах в 1903 году. После победы революции 1959 года правительство Кубы потребовало от правительства США вернуть им Гуантанамо, но американцы до сих пор пользуются территорией Кубы и считают её своей.

Об этом, видимо, хорошо знает пользователь Jack of Shadows который написал, что Калининград не должен быть частью России, там должна располагаться крупная военная база США.

Комментатор Deronaucoin с сарказмом написал, что этот факт на самом деле очень "удивительный". Он предположил, что возможно Калининград — это Россия, потому что Красная Армия пролила много крови в 1945 году. ChrisO напомнил Дэвиду, что индейские земли теперь тоже не принадлежат коренному населению, а являются Америкой.