Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
В Италии выступили против поставок оружия Украине
В Челябинске сотрудники завода высадили гиацинты для очищения водоёма
Невролог: постоянная работа за клавиатурой ведёт к развитию туннельного синдрома
Командование ВСУ сообщало своим военным о "взятии" Белгорода и Ростова-на-Дону
Премьер Албании заявил о разочаровании в ЕС: "В этом доме что-то не в порядке"
Создана масштабная интерактивная карта горного курорта "Роза Хутор"
Сатановский: "Никто не будет в отместку гадить американским дипломатам"
WSJ: Восточная Европа перестаёт поддерживать Украину и Запад
Военные ЛНР ждут к вечеру массовую сдачу в плен боевиков "Айдара" с "Азота"

Американцы ответили журналисту Фруму на вопрос, почему Калининград российский

Мир

Американцы ответили журналисту, бывшему спичрайтеру Джорджа Буша-младшего Дэвиду Фруму на вопрос, почему Калининград — это Россия.

Американцы ответили журналисту Фруму на вопрос, почему Калининград российский

Американский журналист Дэвид Фрум написал в своей социальной сети:

"А почему Калининград до сих пор российская территория?"

Комментатор Phil Notabot написал, что советы потребовали Калининград после Второй мировой — и получили. По его мнению, сделано было это потому, что русским нужен был порт и прямая связь с Польшей на тот случай, если Прибалтика окажется ненадежной.

Пользователь под ником XLProfessor провёл аналогию с Гуантанамо, написав, что "холодная война — штука странная". Однако сравнивать Калининград и Гуантанамо неправильно. Военно-морская база Гуантанамо была арендована США у Кубы на договорных началах в 1903 году. После победы революции 1959 года правительство Кубы потребовало от правительства США вернуть им Гуантанамо, но американцы до сих пор пользуются территорией Кубы и считают её своей.

Об этом, видимо, хорошо знает пользователь Jack of Shadows который написал, что Калининград не должен быть частью России, там должна располагаться крупная военная база США.

Комментатор Deronaucoin с сарказмом написал, что этот факт на самом деле очень "удивительный". Он предположил, что возможно Калининград — это Россия, потому что Красная Армия пролила много крови в 1945 году. ChrisO напомнил Дэвиду, что индейские земли теперь тоже не принадлежат коренному населению, а являются Америкой.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Комбат Ходаковский: боевики ВСУ применяют новую тактику в Донбассе

Командир батальона "Восток" раскрыл новую тактику ВСУ в ходе военной спецоперации.

Комбат Ходаковский: боевики ВСУ применяют новую тактику в Донбассе
InsideOver: Путин тремя фактами о ВС РФ сделал предупреждение странам Запада
Мир. Новости мира
InsideOver: Путин тремя фактами о ВС РФ сделал предупреждение странам Запада
Силовые структуры
Сивков: ВС РФ не могут предотвратить обстрелы Донецка из-за возможных жертв
Мир. Новости мира
ВС РФ освободили осквернённый неонацистами детский лагерь под Славянском
Любовь Степушова Инфляция выше, чем на Украине: Болгария зарвалась в антироссийской политике Любовь Степушова Юрий Панков Денацификация "Памяти народа": генпрокуратура проверила патриотические сайты Юрий Панков Людмила Черткова Московская неделя моды обнажила острые проблемы "стильного импортозамещения" Людмила Черткова
Мир. Новости мира
Spiegel: Рэй Далио заявил, что США не смогут избежать войны с Китаем и Россией
Мир. Новости мира
Junge Welt: ФРГ вновь готова применить "климатического убийцу" в борьбе с РФ
Группировка "О" ВС РФ выжигает ТОС-1А "Солнцепёк" позиции ВСУ в Донбассе
Силовые структуры
Группировка "О" ВС РФ выжигает ТОС-1А "Солнцепёк" позиции ВСУ в Донбассе
Последние материалы
БРИКС работает на низовых уровнях и поэтому опасен для Запада
Автомобили Тайгера Вудса, одного из лучших гольфистов мира
Американцы ответили журналисту Фруму на вопрос, почему Калининград российский
В Челябинске сотрудники завода высадили гиацинты для очищения водоёма
Невролог: постоянная работа за клавиатурой ведёт к развитию туннельного синдрома
Подержанная резина для практичного автолюбителя: цена ниже и бесплатный шиномонтаж
Командование ВСУ сообщало своим военным о "взятии" Белгорода и Ростова-на-Дону
Премьер Албании заявил о разочаровании в ЕС: "В этом доме что-то не в порядке"
Создана масштабная интерактивная карта горного курорта "Роза Хутор"
Сатановский: "Никто не будет в отместку гадить американским дипломатам"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников