Алиханов: у Запада не получится оторвать Калининград от России

По словам губернатора Антона Алиханова, все попытки Запада оторвать Калининград от РФ будут терпеть фиаско.

Алиханов отметил, что такие попытки ведутся западными странами уже несколько десятков лет, однако они встретили серьёзное противодействие с российской стороны.

"За последние 5-6 лет борьбы с такими стремлениями сделано очень много, потенциал, который накапливали наши партнёры и соседи на протяжении десятилетий, он практически нивелирован. Думаю, что никаких серьёзных шансов на успех в ближайшие годы у них точно нет, потому что инфраструктуру вот этой работы против нашего государства мы серьёзно демонтировали за последние годы", — поделился своим мнением Алиханов в программе "Соловьёв Live".

Ранее губернатор Калининградской области предупредил, что Россия может по-разному и жёстко ответить на ограничение Литвой транзита в Калининград, что очень негативно отразится на экономике Прибалтики. Российская сторона уже потребовала восстановить прекращённый Литвой калининградский транзит для ряда товаров, оказавшихся под санкциями, пригрозив ответными мерами.