Global Times: Китай "наступил на хвост" США по тайваньскому вопросу

Американская сторона жёстко отреагировала на заявления Китая о неделимости Тайваня. По мнению китайских аналитиков, США заняли позицию "подмены понятий" о независимости, но КНР "наступила на хвост" Вашингтону.

По мнению аналитиков, США делают громкие заявления на фоне ситуации вокруг полуострова только потому, что опасаются потерять доверие мирового сообщества, которое верит в провокации Вашингтона.

"Очевидно, что "международные воды", "международные водные пути", а также "свобода судоходства", о которых говорят США, являются прикрытием их "судоходной гегемонии". Заявление Китая о своих законных правах на Тайваньский пролив сорвало фиговый листок с США, что удержало США от грязной игры", — пишут аналитики Global Times.

Как подчеркнули авторы статьи, теперь США нечем апеллировать в тайваньском вопросе. Однако американская сторона стала чаще проводить свои корабли через пролив, что выглядит как провокация в сторону Китая.