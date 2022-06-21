Минобороны Тайваня: 29 китайских военных самолётов вошли в зону ПВО

Оборонное ведомство Тайваня сообщило, что 29 военных самолетов китайской армии вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны страны.

Вооружённые силы Тайваня привели в боевую готовность зенитно-ракетные комплексы и подняли в небо самолёты, которые будут следить за ситуацией.

Ранее политолог Александр Нетёсов заявил, что Китай начнёт спецоперацию на Тайване до 30 июня. По его словам, Пекин изучает спецоперацию РФ на Украине. И решение китайского лидера Си Цзиньпиня будет зависеть от успехов российской армии в Донбассе. Победа России придаст КНР уверенности. Политолог не исключил, что президент РФ Владимир Путин и председатель Китая будут координировать действия в "тайваньском вопросе".

В середине июня Си Цзиньпин утвердил директиву, которая допускает "невоенное" применение армии в мирное время. По словам экспертов, новая директива позволяет Вооружённым силам Китая вторгнуться в Тайвань без объявления войны. В таком случае это будет называться обычной спецоперацией.