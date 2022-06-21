Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Минобороны РФ: ВСУ исчерпали резервы для восполнения потерь
Эксперт РИСИ: Отставка вице-премьера Качиньского не отразится на политике Польши
Заёмщики могут отказаться от допуслуг в течение двух недель после взятия кредита
На продуктовом складе Украины в Одессе обнаружены блоки авиационных ракет ВСУ
ВС России за сутки уничтожили 15 гаубиц США М777
Мария Машкова об отношениях с отцом: "Все заполняет ненависть"
Губерниев: Ольга Бузова и Алина Загитова сразятся на боксёрском ринге
Невролог Богомолова: судорога сигнализирует о нехватке важных элементов
Пациентка роддома в Донецке рассказала об обстрелах больницы: "Мы все плакали"

"Истерика" ФРГ вокруг газа испугала всю Европу

Мир

Газовые хранилища Германии заполнены всего на 57% вместо 90%, а транзит российского топлива по газопроводу "Северный поток — 1" сократился до 60%. Данные факты говорят о том, что Германия находится на пороге энергетического кризиса, а всю Европу ждёт тяжёлая зима.

"Истерика" ФРГ вокруг газа испугала всю Европу

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек выступил на телеканале ZDF с предупреждением о "серьёзной и напряжённой ситуации" в стране. Чтобы как-то её выровнять, Берлин решил вновь запустить угольные электростанции, которые ранее были законсервированы.

"Это неприятная, но необходимая в данной ситуации мера, чтобы снизить потребление газа", — заявил Хабек.

Обвинения России в сокращении поставок голубого топлива через "СП-1" являются необоснованными. Винить стоить лишь компанию Siemens, которая из-за санкций не может выполнить свои обязательства по техобслуживанию, рассказал глава Института энергетики и финансов Алексей Громов.

"Если Германия не решит техническую проблему с Канадой, то получается, что она совершит самоубийство в экономическом плане. Зачем Германии оставаться без российского газа из-за Канады, мне непонятно. Это какой-то театр абсурда", — цитирует Громова "Взгляд".

Для всей Европы ситуация складывается не лучшим образом. Зимний период — самый сложный, а уже сейчас европейцы опустошают свои хранилища. Если они продолжат в том же духе, то к зиме у Европы ничего не останется, заключил директор Института.

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Инна Винникова, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Мир. Новости мира
Украина получила от РФ "ответку" за удар по установкам "Черноморнефтегаза"

Уже 20 июня по военным объектам в Одессе прилетела "ответка".

Украина получила от РФ "ответку" за удар по установкам "Черноморнефтегаза"
На Украине мать привела сына-срочника ВСУ сдаваться ВС РФ ради его безопасности
Силовые структуры
На Украине мать привела сына-срочника ВСУ сдаваться ВС РФ ради его безопасности
Силовые структуры
Гэв Дон заявил, что пушки ВС РФ не выбивают ВСУ из окопов
Мир. Новости мира
Токаев: Казахстан не обязан кланяться в ноги России
Любовь Степушова "Наша война" против РФ проиграна. Качиньский подал в отставку. Любовь Степушова Александр Артамонов Во Франции обезврежена нацистская группировка, готовившая уничтожение евреев Александр Артамонов Людмила Черткова Американист Васильев: судьба США — стать страной третьего мира Людмила Черткова
Мир. Новости мира
Американский наёмник назвал ВСУ "цирком уродов" и "дурдомом"
Силовые структуры
Пленный офицер ВСУ обучил российских военных пользоваться трофейными ПТРК NLAW
Болтенков назвал уничтожение генералитета ВСУ ударом по центру принятия решений
Силовые структуры
Болтенков назвал уничтожение генералитета ВСУ ударом по центру принятия решений
Последние материалы
Заёмщики могут отказаться от допуслуг в течение двух недель после взятия кредита
На продуктовом складе Украины в Одессе обнаружены блоки авиационных ракет ВСУ
"Истерика" ФРГ вокруг газа испугала всю Европу
ВС России за сутки уничтожили 15 гаубиц США М777
Мария Машкова об отношениях с отцом: "Все заполняет ненависть"
Губерниев: Ольга Бузова и Алина Загитова сразятся на боксёрском ринге
Невролог Богомолова: судорога сигнализирует о нехватке важных элементов
Пациентка роддома в Донецке рассказала об обстрелах больницы: "Мы все плакали"
ВС России уничтожили под Одессой ангар с беспилотниками Bayraktar
МО РФ: российские войска отбили очередную атаку ВСУ на остров Змеиный
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников