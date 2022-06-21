Газовые хранилища Германии заполнены всего на 57% вместо 90%, а транзит российского топлива по газопроводу "Северный поток — 1" сократился до 60%. Данные факты говорят о том, что Германия находится на пороге энергетического кризиса, а всю Европу ждёт тяжёлая зима.
Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек выступил на телеканале ZDF с предупреждением о "серьёзной и напряжённой ситуации" в стране. Чтобы как-то её выровнять, Берлин решил вновь запустить угольные электростанции, которые ранее были законсервированы.
"Это неприятная, но необходимая в данной ситуации мера, чтобы снизить потребление газа", — заявил Хабек.
Обвинения России в сокращении поставок голубого топлива через "СП-1" являются необоснованными. Винить стоить лишь компанию Siemens, которая из-за санкций не может выполнить свои обязательства по техобслуживанию, рассказал глава Института энергетики и финансов Алексей Громов.
"Если Германия не решит техническую проблему с Канадой, то получается, что она совершит самоубийство в экономическом плане. Зачем Германии оставаться без российского газа из-за Канады, мне непонятно. Это какой-то театр абсурда", — цитирует Громова "Взгляд".
Для всей Европы ситуация складывается не лучшим образом. Зимний период — самый сложный, а уже сейчас европейцы опустошают свои хранилища. Если они продолжат в том же духе, то к зиме у Европы ничего не останется, заключил директор Института.
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