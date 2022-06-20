На фоне снижения поставок газа российской стороной ситуация в Германии с голубым топливом остаётся напряжённой и серьёзной, заявил немецкий вице-канцлер Роберт Хабек. Как подчеркнул политик, газовые хранилища наполнены чуть больше 50% из необходимых 90%.
По словам Хабека, для летнего сезона это "неплохой показатель", однако пополнять запасы придётся.
"Это своего рода армрестлинг. В прошлом у России сначала была "более длинная рука", но это не значит, что мы не можем получить "более сильную руку" за счёт принимаемых усилий", — описал картину на газовом рынке Хабек в эфире телеканала ZDF.
Хабек в очередной раз призвал немцев быть "бережливыми и экономными", так как впереди отопительный сезон.
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