Вице-канцлер ФРГ Хабек назвал ситуацию с газом в Германии "армрестлингом" с РФ

На фоне снижения поставок газа российской стороной ситуация в Германии с голубым топливом остаётся напряжённой и серьёзной, заявил немецкий вице-канцлер Роберт Хабек. Как подчеркнул политик, газовые хранилища наполнены чуть больше 50% из необходимых 90%.

По словам Хабека, для летнего сезона это "неплохой показатель", однако пополнять запасы придётся.

"Это своего рода армрестлинг. В прошлом у России сначала была "более длинная рука", но это не значит, что мы не можем получить "более сильную руку" за счёт принимаемых усилий", — описал картину на газовом рынке Хабек в эфире телеканала ZDF.

Хабек в очередной раз призвал немцев быть "бережливыми и экономными", так как впереди отопительный сезон.