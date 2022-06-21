На Украине погиб наёмник из Испании

На Украине погиб гражданин Испании, который добровольно отправился участвовать в боевых действиях. Об этом сообщает агентство Europa Press со ссылкой на источники в испанском МИД.

Отмечается, в ходе военных действий погиб "молодой человек" из Манакора (Майорка). Ему было 22 года. При этом неизвестно, погиб ли он в бою, добавило агентство.

Как сообщают источники, наёмник погиб в субботу, 18 июня. Об этом поставлено в известность посольство Испании, которое занимается теперь данным вопросом и поддерживает постоянный контакт с семьёй погибшего. Тело планируют отправить на родину в ближайшие дни.

Ранее также стало известно о гибели на Украине ещё одного американского наёмника Стивена Забельски. Это случилось 15 мая.