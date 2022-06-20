Межевич: Россию провоцируют на войну с Литвой, но никакого конфликта не будет

Россия не должна растягивать фронт из-за транспортной блокады Калининграда со стороны Литвы. Об этом сообщил президент Российской Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич, комментируя в интервью Pravda.Ru заявление экс-дипломата Ростислава Ищенко о том, что решение Литвы следует рассматривать как повод для войны.

По его словам, в истории были случаи, когда действия, подобные шагам Литвы, действительно становились поводом для начала войны. Однако он убеждён: Россию сегодня провоцируют на участие в конфликте.

"Ищенко знает, о чём говорит. Моя позиция заключается в том, что нас провоцируют. Поэтому никакой войны. Просто мы должны понять, что литовские продукты, товары, режиссёры — это всё форма государственной измены родине. Любая торговля с Литвой должна сегодня рассматриваться как преступление и караться по всей строгости закона. А воевать нельзя", — сказал Межевич.

Он добавил, что некоторые страны хотят, чтобы РФ растянула фронт, а также рассчитывают на неадекватный ответ Москвы. Таких действий со стороны России не будет, заключил эксперт.

Ранее Ищенко заявил в колонке для издания "Украина.ру", что транспортная блокада Калининграда — это как готовый casus belli, то есть повод для объявления войны.