Ищенко: если прибалты будут вести себя неконструктивно, их денацифицируют

Политолог Ростислав Ищенко порассуждал на тему вероятности денацификации Россией стран Балтии.

По его мнению, необходимость в такой операции возникнет тогда, когда "вред от существования Прибалтики начнет превышать вред от возможной войны на ее территории".

"Денацификацией, равно как и войной, просто так никто не занимается. СССР не собирался денацифицировать Германию пока она не напала на нас. Но когда напала — мы дошли до Берлина", — напомнил Ищенко, подчеркнув, что Москва не заинтересована в обострении на своей северо-западной границе.

Однако, уверен Ищенко, если будет необходимость и прибалтийские страны "поведут себя неконструктивно", то Россия "этот вопрос решит" и прибалтов денацифицирует. Причём, "по самую Британию".