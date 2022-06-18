Политолог Ростислав Ищенко порассуждал на тему вероятности денацификации Россией стран Балтии.
По его мнению, необходимость в такой операции возникнет тогда, когда "вред от существования Прибалтики начнет превышать вред от возможной войны на ее территории".
"Денацификацией, равно как и войной, просто так никто не занимается. СССР не собирался денацифицировать Германию пока она не напала на нас. Но когда напала — мы дошли до Берлина", — напомнил Ищенко, подчеркнув, что Москва не заинтересована в обострении на своей северо-западной границе.
Однако, уверен Ищенко, если будет необходимость и прибалтийские страны "поведут себя неконструктивно", то Россия "этот вопрос решит" и прибалтов денацифицирует. Причём, "по самую Британию".
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