Президент Молдавии Санду запретила показывать новости из России и фильмы о войне

Отныне граждане Молдавии не смогут смотреть российские новостные программы, соответствующий закон уже подписала президент страны Майя Санду.

Западные страны давно мечтают втянуть Молдавию в украинский кризис. Страна накачивается вооружением, а на пророссийских политиков заводятся уголовные дела. Очередным шагом стало отлучение молдаван от правдивой информации.

Президент Молдавии Санду подписала закон, запрещающий новостные и аналитические программы из России, рассказала Лилиана Вицу, возглавляющая государственный Совет по телевидению и радио. Ожидается, что документ будет опубликован 24 июня, тогда же закон вступит в силу.

Согласно позиции молдавских властей, ограничения должны защитить информационное пространство страны. Для этого запрещается трансляция новостей и военных фильмов из России, которые объявляются "иностранной пропагандой".

Уличённые в нарушении закона телекомпании лишатся лицензии на семилетний срок, пояснила Вицу.