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Politico: Пентагон хочет передать Украине в два раза больше дальнобойных РСЗО

Мир

Министерство обороны США планирует отправить на Украину ещё четыре дальнобойных ракетных комплекса HIMARS.

Politico: Пентагон хочет передать Украине в два раза больше дальнобойных РСЗО

Украинские власти не перестают утверждать, что без большого количества иностранного оружия ВСУ не смогут долго сопротивляться союзным силам ВС РФ и ополчения ЛДНР. По словам Киева, США пообещало дать четыре РСЗО HIMARS с высокоточными припасами, но этого недостаточно.

В самих в Соединённых Штатах некоторые эксперты считают, что Белый дом опасается попадания новейшего оружия в руки российских специалистов, а потому передаст для ВСУ единственную ракетную установку и всего шесть боеприпасов к ней.

К тому же нет гарантий, что украинские вооружённые формирования не будут обстреливать с её помощью территорию России, так как дальность полёта ракет достигает 60 километров.

Между тем американское издание Politico сообщило, что сейчас в Пентагоне рассматривают возможность удвоить количество РСЗО для Украины. Если Вашингтон одобрит предложение, вместе со следующим траншем вооружения Киеву отправят еще четыре ракетные установки.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
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