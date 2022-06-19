Politico: Пентагон хочет передать Украине в два раза больше дальнобойных РСЗО

Министерство обороны США планирует отправить на Украину ещё четыре дальнобойных ракетных комплекса HIMARS.

Украинские власти не перестают утверждать, что без большого количества иностранного оружия ВСУ не смогут долго сопротивляться союзным силам ВС РФ и ополчения ЛДНР. По словам Киева, США пообещало дать четыре РСЗО HIMARS с высокоточными припасами, но этого недостаточно.

В самих в Соединённых Штатах некоторые эксперты считают, что Белый дом опасается попадания новейшего оружия в руки российских специалистов, а потому передаст для ВСУ единственную ракетную установку и всего шесть боеприпасов к ней.

К тому же нет гарантий, что украинские вооружённые формирования не будут обстреливать с её помощью территорию России, так как дальность полёта ракет достигает 60 километров.

Между тем американское издание Politico сообщило, что сейчас в Пентагоне рассматривают возможность удвоить количество РСЗО для Украины. Если Вашингтон одобрит предложение, вместе со следующим траншем вооружения Киеву отправят еще четыре ракетные установки.