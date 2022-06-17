Украина не в силах принять музыкальный конкурс Евровидение-2023, однако он может пройти в Великобритании. Об этом сообщает Европейский вещательный союз (ЕВС).
По словам организаторов, Украина не готова выполнить необходимые условия для проведения конкурса. Как отметили в ЕВС, в скором времени планируется начать переговоры о возможном переносе мероприятия в Британию.
"После объективного анализа Референтная группа и совет управляющих песенного конкурса Евровидение с огромным сожалением пришли к выводу, что, учитывая нынешние условия и ситуацию в области безопасности, Украина не сможет провести мероприятие", — сказано на сайте Европейского вещательного союза.
Евровидение-2022 выиграла украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania.
Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что через два года Украина может перестать существовать на карте мира.
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