ЕВС: Украина не готова принять Евровидение-2023, конкурс может провести Британия

Украина не в силах принять музыкальный конкурс Евровидение-2023, однако он может пройти в Великобритании. Об этом сообщает Европейский вещательный союз (ЕВС).

По словам организаторов, Украина не готова выполнить необходимые условия для проведения конкурса. Как отметили в ЕВС, в скором времени планируется начать переговоры о возможном переносе мероприятия в Британию.

"После объективного анализа Референтная группа и совет управляющих песенного конкурса Евровидение с огромным сожалением пришли к выводу, что, учитывая нынешние условия и ситуацию в области безопасности, Украина не сможет провести мероприятие", — сказано на сайте Европейского вещательного союза.

Евровидение-2022 выиграла украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что через два года Украина может перестать существовать на карте мира.