Медведев: через два года Украина может перестать существовать на карте мира

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал информацию о том, что Киев хочет получить от Запада по ленд-лизу сниженный природный газ (СПГ) с оплатой поставки через два года.

По словам политика, западные страны не учитывают сценарий, при котором Украина может исчезнуть с карты.

"А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира? Хотя американцам уже всё равно — они настолько вложились в проект "анти-Россия", что всё остальное для них пустяк", — высказался Медведев.

Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина намерена запросить у США не менее шести миллиардов кубометров СПГ. По предварительным данным, все поставки планируется осуществлять через Европу. Как пояснил Витренко, Киев начнёт подготовку к отопительному сезону, несмотря на кризисную ситуацию в стране.