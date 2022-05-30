Украинцы продали кубок победителей "Евровидения — 2022" ради ВСУ

Победители "Евровидения — 2022" группа Kalush Orchestra продали свой кубок за 900 тысяч долларов на благотворительном аукционе.

Согласно информации, вырученные деньги музыканты планируют передать на нужды ВСУ.

"Обладателем кубка стала команда WhiteBIT, которая сделала самую большую крипто-ставку на кубок — $900 000", — пишет Страна.ua.

Уточняется, что все деньги с благотворительного аукциона направят на покупку комплексом беспилотников PD-2 для украинской армии. Для чего покупателям понадобился кубок Kalush Orchestra, не уточняется.