InfoBrics: Россия может подсадить США на "урановую иглу"

Российская сторона может нанести сильный удар по промышленности США и "подсадить" Вашингтон на "урановую иглу", как это было с нефтью, заявили международные аналитики. По их мнению, такой сценарий неизбежен из-за почти подавляющего контроля Москвы на мировом рынке ядерного топлива.

Как пояснили аналитики, несмотря на заявления о переходе на "зелёную" энергетику, АЭС остаются стабильным источником для потребителей США и, соответственно, для их работы необходим обогащённый уран.

"Россия контролирует 46 % мирового рынка обогащённого урана. Подавляющее большинство из 439 реакторов в мире требуют обогащённого уранового топлива, включая все реакторы США", — пишет InfoBrics. — Сбои поставок уранового топлива могут привести к отключению американских реакторов. Поскольку АЭС производят пятую часть энергии, в Америке вновь взлетят цены на электричество".

Как подчеркнули аналитики, такой сценарий неминуемо ударит по карману простых потребителей, станет триггером для ещё большего роста инфляции, а как итог — ухудшение экономического кризиса.