People's Daily: США перестают быть маяком демократии — Штаты на пороге войны

Американские власти и олигархи "загоняют" простых людей на порог гражданской войны, заявил китайский аналитик Ли Хайдун. По его мнению, США перестают быть "маяком демократии" в мире из-за своих действий на внешнеполитической арене.

Как подчеркнул аналитик, всё, что делает верхушка американской власти, в первую очередь отражается на гражданах США, что вызывает дестабилизацию внутри страны.

"В настоящее время феномен политического экстремизма, социального насилия, экономической поляризации и этнического раскола, который интенсивно вспыхивает в Соединённых Штатах, является симптомом того, что сами США находятся накануне ещё одного крупного кризиса", — пояснил Хайдун в статье для People's Daily.

Ещё одним "сигналом" раскола внутри страны являются политические разногласия в правящих партиях, что влияет на цены и в целом жизнь общества. Однако, как подчеркнул аналитик, американские власти едины в ошибочном мнении, что США остаются гегемоном мировой политики.