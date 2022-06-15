США инициировало третье заседание в Брюсселе, на котором представители 51 государства примут решение о военной помощи Украине. Речь пойдёт о поставках вооружения и боеприпасов.
Несколько дней назад киевские власти запросили у стран Запада такое количество оружия, которое вызвало недоумение: тысячи единиц артиллерийских систем и беспилотников, сотни РСЗО и пр. Однако глава Пентагона Ллойд Остин позже заявил, что Соединённые Штаты рассмотрят столь обширный список.
"США намерены услышать от Украины и провести обсуждение, какую ещё помощь НАТО может поставить Украине", — сообщила постпред США при НАТО Джулиан Смит на брифинге в Брюсселе.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Весь танковый батальон уничтожен, поставленная Украине военная техника может закончиться уже скоро.