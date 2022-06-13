Донецк находится под самым мощным обстрелом со стороны Украины

В настоящее время Донецк находится под самым мощным огнём со стороны Украины с 2015 года. Обстрелу подверглись практически все районы города, особенно — Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский.

Украинские войска, как правило, разрушают гражданские объекты, с большим скоплением людей: многоквартирные и частные жилые дома, больницу Вишневского, "майский" рынок, Свято-Владимирский храм, общежитие Донецкого колледжа культуры и искусств, специальную школу интернат №20.

В результате обстрелов отмечаются множественные повреждения линий электропередач и газовых коммуникаций. Есть погибшие и раненые, среди которых — 11-летний мальчик.

Киев применяет различные виды артиллерийского вооружения, среди которых реактивная система залпового огня БМ-27 "Ураган". Также работает ствольная артиллерия, в том числе от западных стран.

Напомним, в Донецке снаряд упал на крышу родильного дома. Рожениц в спешном порядке эвакуировали в подвал. Женщинам в подвальном помещении врачи продолжают оказывать помощь.