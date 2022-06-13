МИД Польши призвал запретить футболисту Рибусу выступать за сборную из-за РФ

Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач призвал больше не вызывать в национальную сборную по футболу защитника Мацея Рибуса, который остался в России и подписал контракт с московским "Спартаком". Поведение польского футболиста он назвал "позором".

"Нет ничего позорнее, чем прикрываться "благополучием семьи", когда на самом деле речь идёт о больших деньгах. Надеюсь, что больше места в сборной для него не найдётся", — заявил Пшидач.

За свою профессиональную карьеру Рыбус провёл за сборную Польши более 60 матчей. В последние годы на клубном уровне он выступал за российские клубы, а недавно подписал контракт со "Спартаком" до 2024 года.