Аналитики из США вынуждены признать, что американцев мало волнует украинский кризис и не устраивает политика Вашингтона по отношению к Киеву.
Национальный институт демократии провёл опрос среди граждан Соединенных Штатов, в котором у респондентов спрашивали мнение о событиях на Украине и внешней политике Байдена. Можно предположить, что результаты обескуражили экспертов.
Политику Джо Байдена в отношении киевского режима одобрили только 36% опрошенных, 53% американцев считают, что Белый дом занимается не своим делом. Любопытная подробность: 45% респондентов не имеют ничего против, если российская спецоперация окончится успехом. Важным украинский кризис назвали лишь 5% граждан США.
"Чем больше ВСУ будут терпеть поражений, тем меньше в США будут думать об Украине", — сделал вывод российские военкор Юрий Котенок.
Настроения американцев показывают, предположил журналист, что скоро свой пост покинет не только Владимир Зеленский, но и "сонный Джо".
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