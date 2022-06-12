Минобороны КНР: США должны прекратить очернять Китай и сдерживать его развитие

Развитие Китая не представляет угрозы для США и других стран. Об этом заявил глава Минобороны КНР Вэй Фэнхэ.

Он отметил, что Вашингтон должен прекратить очернять Китай и всячески сдерживать его развитие. По словам министра, восприятие КНР в качестве угрозы, противника или врага может стать "исторической и стратегической ошибкой" для Штатов.

"Мы призываем американскую сторону перестать очернять и сдерживать Китай, прекратить вмешиваться во внутренние дела, наносить ущерб интересам нашей страны", — сказал Вэй Фэнхэ на конференции по безопасности "Диалог Шангри-ла".

Министр добавил, что Китай продолжит развиваться и сотрудничать с другими странами на основе взаимного уважения. Как пояснил Вэй Фэнхэ, стабильные отношения между КНР и США отвечают интересам обеих стран.

При этом он подчеркнул: если Вашингтон хочет конфронтации, то Пекин будет бороться до конца.