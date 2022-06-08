США будут вынуждены смириться с тем, что времена американской гегемонии подошли к концу. Теперь Вашингтон больше не сможет диктовать другим странам свои правила и определять порядок на мировой арене.
"Во время первого Евразийского экономического форума в конце мая Путин (президент России Владимир Путин. — Прим. ред.) сказал, что никакой мировой жандарм не может остановить глобальный процесс увеличения количества стран, проводящих независимую политику", — отмечается в издании Global Times.
Китайские аналитики заявили, что США необходимо серьёзно отнестись к предупреждению российского лидера Владимира Путина и не провоцировать начало третьей мировой войны, накачивая Украину вооружением.
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Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.