GT: в Китае призвали США серьёзно отнестись к предупреждению Путина

США будут вынуждены смириться с тем, что времена американской гегемонии подошли к концу. Теперь Вашингтон больше не сможет диктовать другим странам свои правила и определять порядок на мировой арене.

"Во время первого Евразийского экономического форума в конце мая Путин (президент России Владимир Путин. — Прим. ред.) сказал, что никакой мировой жандарм не может остановить глобальный процесс увеличения количества стран, проводящих независимую политику", — отмечается в издании Global Times.

Китайские аналитики заявили, что США необходимо серьёзно отнестись к предупреждению российского лидера Владимира Путина и не провоцировать начало третьей мировой войны, накачивая Украину вооружением.