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Украине поставили условие для вступления в Евросоюз: борьба с коррупцией

Мир

Европейская комиссия собирается одобрить для Украины статус кандидата на вступление в Евросоюз. Для членства в ЕС Украине поставили несколько условий.

Украине поставили условие для вступления в Евросоюз: борьба с коррупцией

Еврокомиссия требует от Украины "верховенство закона и борьбу с коррупцией".

Некоторые члены ЕС не одобряют возможность предоставления Киеву каких-либо привилегий для вступления в блок. Нидерланды, Дания, Швеция и Португалия заявляют, что Украина не в полной мере соблюдает принципы ЕС, основанные на верховенстве закона и соблюдении основных прав. Многие страны уверены, что Украине нельзя отдавать предпочтение перед кандидатами, которые уже претендуют на членство ЕС.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Украину, чтобы обсудить с Владимиром Зеленским заявку на членство в Евросоюз. Она отметила необходимость реформировать и модернизировать страну.

Ранее бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса предложил Европейскому союзу распасться, чтобы создать новый блок без Польши и Венгрии.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
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