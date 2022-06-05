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Автор Ольга Лебедева

Лех Валенса предложил Евросоюзу избавиться от Польши

Мир

Бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса предложил Европейскому союзу распасться, чтобы создать новый блок без Польши и Венгрии.

Лех Валенса предложил Евросоюзу избавиться от Польши

В интервью польскому порталу Interia Валенса, который был президентом с 1990 по 1995 год, сказал, что для ЕС было бы "неудачей" направить миллиарды евро инвестиций в Варшаву. По его мнению, эти средства будут украдены "в любом случае", и вообще на страну "без господства закона нет смысла тратить миллиарды евро".

"Евросоюз должен был, вместо того чтобы идти на компромисс с Польшей, распасться и через несколько мгновений сформировать новый блок на основе Германии и Франции, но без Польши и Венгрии, — сказал он. — Если Польша все еще хочет присоединиться к новому союзу, то ей придется взять на себя обязательства".

По мнению председателя профсоюза "Солидарность", известного своей очень критической позицией по отношению к нынешнему польскому руководству, Варшава "теряет миллиарды из-за нескольких легкомысленных политиков".

Валенса заявил, что он пытался убедить другие страны не вести себя как поляки, поскольку, по его мнению, его соотечественники "пренебрегли демократией и позволили популистам прийти к власти" и теперь не знают, "как их оттуда убрать". Бывший президент даже считает, что надо отобрать у "легкомысленных политиков" их активы и имущество и отдать их в счёт "погашения долга перед нацией".

О каких деньгах речь

В рамках программы помощи странам, пострадавшим от пандемии, в Брюсселе Фонд реконструкции и повышения устойчивости. Все страны Евросоюза, включая и Польшу, разработали собственный план восстановления. На его реализацию Евросоюз выделит деньги, которые возвращать "в общую казну" не надо.

Но Варшаве денег пока не дали. И, как поясняла ранее Урсула фон дер Ляйен, не дадут до тех пор, пока в стране не проведут судебную реформу. Речь идёт о миллиардах евро. Они готовы к выдаче Польше, но пока заморожены.

Что изменилось

Теперь в СМИ появились сообщения, что ЕС готов средства помощи разморозить и дать-таки Варшаве €23,9 млрд финансирования и €11,5 млрд кредитов. Решение якобы поменяли из-за того, что Польша поддерживает антироссийские санкции и приютила миллионы украинских беженцев.

Вот это-то решение Лех Валенса и считает неправильным, предупреждая ЕК, что в правительстве его страны сплошь политические мошенники.

К слову, напомню, польские власти и сами ранее высказывали недовольство тем, что к их стране в европейской семье якобы относятся настолько плохо, что ЕС ведет против Варшавы гибридную политическую войну

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Polexit: конфликт ЕС с Варшавой
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы польша евросоюз лех валенса
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