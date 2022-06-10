Глава ЕП Вебер: если Киев падёт — обвинят Германию

Глава ведущей фракции Европейской народной партии Манфред Вебер заявил, что в случае проигрыша Украины, Германия станет первой страной, кого обвинят в "падении Киева". По его словам, немецкие власти недостаточно помогают Незалежной из-за "страха разозлить Путина".

Как подчеркнул Вебер, вероятно, ФРГ не хочет идти на конфронтацию с Россией и портить отношения с президентом Владимиром Путиным лично.

"Если бы Киев пал сегодня, то по всей Европе, а может быть, и по всему миру сложилось бы впечатление, что виновата Германия", — цитирует Вебера WELT. — Германия — это не коммуна хиппи. Германия имеет военную промышленность, снабжает такие страны, как Саудовская Аравия и Египет, а они только не хотели поставлять на Украину, чтобы не злить Путина".

По мнению политика, в сложной ситуации, как на Украине, страны должны иметь политическое слово и "самоопределение", чего власти ФРГ не показали, затянув с отправкой тяжёлого вооружения на Украину.