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WELT уличил Шольца в преувеличении роли Германии в конфликте на Украине

Мир

Недавнее заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что ФРГ является одним из самых важных сторонников Украины и добилась "как никто другой" результатов в поставках оружия Киеву, очень преувеличено.

WELT уличил Шольца в преувеличении роли Германии в конфликте на Украине

Согласно исследованию немецких журналистов, канцлер лукавит, когда говорит об огромной помощи для Киева, так как на деле, ФРГ сократила военную поддержку до минимума ещё в марте.

"На Украину поступило только две партии оружия от федерального правительства. Оба содержали только небольшие устройства. Среди них: радиоаппаратура, запчасти для пулемётов, детонирующие шнуры, ручные гранаты и мины", — пишут аналитики WELT.

Так, согласно исследованию, большую часть военной поддержки Киеву предоставили США. Кроме того, журналисты составили рейтинг самых "участливых" стран в судьбе Украины:

  • США,
  • Великобритания,
  • Польша,
  • Балтика,
  • Скандинавские страны.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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