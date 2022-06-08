Шольц похвалился поставками оружия Киеву: "Никто не добился такого результата"

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что никто не добился таких же результатов в поставках оружия на Украину, как немецкое правительство. Политик уточнил, что ФРГ "один из самых важных" сторонников Киева в текущей ситуации.

Шольц уточнил, что, конечно, есть такие страны "как США", но Германия использует все свои возможности, чтобы поддержать Незалежную.

"Никто не добивается таких же результатов, как Германия", — цитирует канцлера WELT. — Есть несколько других стран, таких как Соединённые Штаты Америки. Но Германия — одна из стран, которые использовали свои возможности в очень широких масштабах ".

Однако ранее Pravda.Ru публиковала заявление Киева о том, что Украина до сих пор не дождалась обещанных Берлином пяти тысяч касок. Кроме прочего, у властей Незалежной уже стало "традицией" резко критиковать правительство ФРГ и канцлера лично.