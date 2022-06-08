EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Диетолог Арзамасцев: булочки могут вызвать изжогу даже у здорового человека
Шурыгин: нынешний этап спецоперации завершится боями за Славянск и Краматорск
Школа современной пьесы покажет спектакль о любовном треугольнике
Кнутов: провокации со стороны боевиков ВСУ неизбежны
Арестович заявил о начале раскола в украинской армии
Турция: членство Финляндии и Швеции в НАТО — лишь малая часть из угроз альянсу
Спецназ группировки "О" разгромил отряд боевиков ВСУ под Славянском
Sky News: американцы больше не винят Путина, Трампа, расизм — всему виной Байде
Посольство РФ: США демонстрируют безответственность передачей Киеву артиллерии

Шольц похвалился поставками оружия Киеву: "Никто не добился такого результата"

Мир

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что никто не добился таких же результатов в поставках оружия на Украину, как немецкое правительство. Политик уточнил, что ФРГ "один из самых важных" сторонников Киева в текущей ситуации.

Шольц похвалился поставками оружия Киеву: "Никто не добился такого результата"

Шольц уточнил, что, конечно, есть такие страны "как США", но Германия использует все свои возможности, чтобы поддержать Незалежную.

"Никто не добивается таких же результатов, как Германия", — цитирует канцлера WELT. — Есть несколько других стран, таких как Соединённые Штаты Америки. Но Германия — одна из стран, которые использовали свои возможности в очень широких масштабах ".

Однако ранее Pravda.Ru публиковала заявление Киева о том, что Украина до сих пор не дождалась обещанных Берлином пяти тысяч касок. Кроме прочего, у властей Незалежной уже стало "традицией" резко критиковать правительство ФРГ и канцлера лично.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Мир. Новости мира
American Conservative: три страны ЕС выступают против передачи Украине Крыма

Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.

American Conservative: три страны ЕС выступают против передачи Украине Крыма
ВС России полностью освободили Святогорск и открыли дорогу на Славянск
Силовые структуры
ВС России полностью освободили Святогорск и открыли дорогу на Славянск
Мир. Новости мира
Iltalehti: Макрон напугал Киев словами о недопустимости "унижения РФ"
Мир. Новости мира
Financial Times: Зеленский снова захотел вступить в переговоры с Путиным
Олег Подгорецкий У России нет идеологии, но есть надежда на советское прошлое Олег Подгорецкий Игорь Буккер Запад ищет альтернативные пути решения "конфликта на Украине" Игорь Буккер Людмила Черткова Цели СВО должны включать деоккупацию сознания украинцев Людмила Черткова
Политика. Новости и аналитика
Главу МИД Италии напугало то, как Медведев объяснил резкость своих высказываний
Силовые структуры
Су-30 ВКС РФ заходит на вертолёт Ми-14 ВСУ перед его уничтожением под Одессой
Редактор The Economist: Украина скоро останется без иностранной артиллерии
Силовые структуры
Редактор The Economist: Украина скоро останется без иностранной артиллерии
Последние материалы
У России нет идеологии, но есть надежда на советское прошлое
Арестович заявил о начале раскола в украинской армии
Запад ищет альтернативные пути решения "конфликта на Украине"
Турция: членство Финляндии и Швеции в НАТО — лишь малая часть из угроз альянсу
Спецназ группировки "О" разгромил отряд боевиков ВСУ под Славянском
Sky News: американцы больше не винят Путина, Трампа, расизм — всему виной Байде
Служили два товарища: Что объединяет поставщика ВСУ украинского бизнесмена Михаила Гулеватого и питерского миллионера Александра Рослякова
Посольство РФ: США демонстрируют безответственность передачей Киеву артиллерии
Алёхин: перелом во втором этапе СВО произойдёт в районе Славянска и Краматорска
Польша пообещала Украине 56 САУ Krab на $700 млн, но их сначала нужно сделать
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников