Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что никто не добился таких же результатов в поставках оружия на Украину, как немецкое правительство. Политик уточнил, что ФРГ "один из самых важных" сторонников Киева в текущей ситуации.
Шольц уточнил, что, конечно, есть такие страны "как США", но Германия использует все свои возможности, чтобы поддержать Незалежную.
"Никто не добивается таких же результатов, как Германия", — цитирует канцлера WELT. — Есть несколько других стран, таких как Соединённые Штаты Америки. Но Германия — одна из стран, которые использовали свои возможности в очень широких масштабах ".
Однако ранее Pravda.Ru публиковала заявление Киева о том, что Украина до сих пор не дождалась обещанных Берлином пяти тысяч касок. Кроме прочего, у властей Незалежной уже стало "традицией" резко критиковать правительство ФРГ и канцлера лично.
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Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.