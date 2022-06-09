В Норвегии открыли новое нефтегазовое месторождение в Баренцевом море

Норвежская компания Equinor открыла новое нефтегазовое месторождение в Баренцевом море с запасами до 10 млн баррелей нефти. Об этом сообщает сама компания.

По её информации, скважина находится в более чем 200 км от города Хаммерфест на севере Норвегии.

"Возле месторождения Юхан Кастберг Equinor открыла еще одно месторождение нефти и газа. Скважина была пробурена в 210 километрах к северо-западу от Хаммерфеста", — говорится в сообщении добывающей компании.

Запасы нового месторождения оцениваются в 5-10 млн баррелей нефти.