Макрон напугал пол-Европы фразой, что нельзя унижать Россию

Финское издание Iltalehti опубликовало статью обозревателя Лаури Нурми, в которой резко критикуется президент Франции Эммануэль Макрон. Критикуют его за то, что он выступает за продолжение переговоров с Россией.

По словам Нурми, Макрон одной фразой о России напугал половину Европы. Несколько дней назад в одном из интервью президент Франции заявил, что "нельзя унижать Россию, чтобы в тот день, когда боевые действия прекратятся, мы могли найти выход с помощью дипломатии".

При этом Макрон подчеркнул, что не скрывал факт переговоров с президентом России Владимиром Путиным и поддерживал контакт с ним по просьбе главы Украины Владимира Зеленского.

Однако заявление Макрона вызвало волну критики на Западе. Нельзя сказать, что выпад обозревателя Iltalehti был единичным. По мнению Нурми, "президент Франции Эмманюэль Макрон озвучил то, чего боятся украинцы, финны, эстонцы, латыши, литовцы, поляки, грузины и молдаване".

Обозреватель финского издания считает, что высказывание Макрона свидетельствует о его готовности частично принять правомерность российской спецоперации на Украине. По его мнению, французский президент таким образом хочет получить роль "миротворца" и стать посредником в урегулировании ситуации.

Отметим ещё раз, что финское издание отнюдь не одиноко в критике Макрона. В частности, главный редактор Forbes Media Стив Форбс заявил, что с начала российской спецоперации на Украине "президент Франции Эммануэль Макрон порхал, как занятой шут со своей сомнительной дипломатией".

Достаётся, впрочем, не только Макрону. Не меньшей критике подвергается и канцлер Германии Олаф Шольц, которого тоже обвиняют в том, что он слишком много времени уделяет поиску дипломатического решения. Особенно усердствуют в Польше, да и в других восточноевропейских государствах.