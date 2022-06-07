Global Times: США уже не хотят победы Украины, а устраивают мировой хаос

Белый дом решил полностью пересмотреть тактику на Украине, о чём говорят поставки дальнобойного оружия Киеву. Теперь цель Вашингтона — мировой хаос.

Соединённые Штаты не стремятся быстрее закончить украинский конфликт, уверен аналитик китайского издания Global Times. Поставками современного тяжёлого вооружения США только нагнетают обстановку. Долгое противостояние ослабляет Россию, чего и добиваются за океаном.

"Военная помощь США намного превысила её первоначальную цель: помочь Украине победить в конфликте с Россией. Новые поставки вооружения соответствуют стратегической цели Штатов — вернуть статус мирового гегемона", — пишет эксперт.

Белый дом прекрасно осознаёт, что США продолжают терять лидирующее положение на геополитической арене, и сейчас всеми способами пытается восстановить былое влияние.

"Вашингтон должен осознать серьёзность предупреждения Владимира Путина и не спровоцировать Третью мировую войну. США стоит смириться с утратой возможности диктовать свою волю независимым государствам и определять мировой порядок", — резюмирует автор материала.