Нацразведка США: рассекретить разведданные по Украине и РФ приказал сам Байден

Президент США Джо Байден лично отдал приказ рассекретить разведданные по российским направлениям, заявила директор национальной разведки Эврил Хейнс. По её словам, такое решение было принято из-за "скептицизма" европейских лидеров.

Как пояснила Хейнс, сначала полученные США разведданные, что Россия намерена начать специальную военную операцию на Украине, американская администрация озвучила европейским партнёрам, однако те, не поверили.

"Когда мы объяснили нашим политикам, и наши политики пошли к своим собеседникам, они обнаружили, что в этом есть изрядная доля скептицизма", — заявила директор национальной разведки на конференции по кибербезопасности. — Как следствие, президент вернулся к нам и сказал: "Вам нужно выйти и поделиться как можно большим количеством информации и убедиться, что люди видят то, что видите вы".

По словам главы нацбезопасности США, такой шаг позволил укрепить партнёрство американских и европейских политиков, а также отработать "механизм обмена" разведданными между странами.