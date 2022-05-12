Глава нацразведки США: Конфликт на Украине надолго

Разведывательные сообщества США озабочены тем, как в ближайшее время поведут себя Россия и Китай. По их мнению, Кремль готов к длительному противостоянию на Украине, а КНР в свете этого конфликта не планирует захват Тайваня.

Поднебесная и Тайвань

Директор Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США генерал-лейтенант сухопутных войск Скотт Берриер на слушаниях в комитете по делам вооружённых сил сената конгресса доложил, что не видно, чтобы Пекин стремился к объединению с Тайванем военным путём.

"Я считаю, что КНР предпочла бы не делать это силой. Я думаю, они бы предпочли сделать это со временем мирным путём", — заключил Берриер.

При этом высокопоставленный американский военный не отрицает, что власти КНР никогда не отказывались "от применения военной силы" и имеют для этого все возможности. В частности, осуществление морской и воздушной блокады острова, а также высадку десанта не только на маленькие острова около Тайваня, но и на сам остров.

Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс, которая также выступила на слушаниях, подчеркнула:

"Сложно сказать, ускоряют ли они свои усилия в направлении Тайваня, или нет. Я бы сказала следующее: разведывательное сообщество не приходило к выводу, что российско-украинский кризис, вероятно, ускорит их план в отношении Тайваня".

Россия и Украина

Глава нацразведки США Хейнс отметила, что победа России в Донбассе может не означать окончания военных действий. Взоры Кремля устремлены на Херсон и далее на Приднестровье. По этой причине остающаяся под контролем Киева приморская Одесса, которую в первые недели конфликта обошли стороной боевые действия, в последнее время начала подвергаться ракетным ударам. По её мнению, и Украина, и Россия кажутся уверенными в достижении прогресса на поле боя, что делает маловероятным переговоры.

"Нынешняя тенденция увеличивает вероятность того, что президент Путин прибегнет к более решительным мерам, — добавила Хейнс. — Вероятно, у США и Евросоюза будет ослабевать решимость по мере усугубления дефицита продовольствия, инфляции и нехватки энергии. Следующие месяц или два боевых действий будут иметь большое значение, поскольку русские попытаются активизировать свои усилия".

По словам Хейнс, угрозы применения ядерного оружия Россией — это попытки удержать Запад от предоставления Киеву более смертоносного вооружения. Но если Вашингтон их проигнорирует, Путин может санкционировать новый раунд учений с ядерным оружием, в которых могут быть задействованы:

мобильные межконтинентальные ракеты,

тяжёлые бомбардировщики,

стратегические подводные лодки.

Несколько позже Хейнс и Берриер заявили, что не видят неминуемой возможности применения Путиным ядерного оружия на Украине.

Как пишет Washington Post, недавний опрос, проведённый ABC News, показал, что подавляющее большинство американцев поддерживают ужесточение антироссийских санкций. В целом 73% опрошенных считают, что Соединённые Штаты делают либо слишком много, либо слишком мало для поддержки Украины. В то же время более 70% выступают против прямого вмешательства США.

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