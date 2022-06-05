Власти Украины намерены в августе возобновить чемпионат по футболу

Власти Украины приняли решение в августе возобновить проведение национального чемпионата по футболу, приостановленного после начала российской спецоперации. В каких конкретно частях страны будут проводиться игры, пока неизвестно, сообщает AP.

По данным агентства, с августа на Украине будут проводиться футбольные матчи на всех уровнях. Соответствующее решение принято на уровне президента Владимира Зеленского.

"Мы с главой государства решили, что чемпионат Украины возобновится в августе. На всех уровнях начнём в августе", — заявил руководитель Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, слова которого приводит AP.

Он объяснил, что речь идёт о премьер-лиге, первом и втором профессиональных дивизионах, а также женском чемпионате по футболу. При этом власти пока не определили, в каких городах будут проводиться матчи.

По словам Павелко, решение о возобновлении футбольного чемпионата принято с целью отвлечь жителей страны от боевых действий.