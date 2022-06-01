Зеленский о победе сборной Украины над Шотландией: "Два часа счастья"

Сборная Украины по футболу обыграла команду Шотландии со счетом 3:1. Владимир Зеленский сравнил победу футболистов с достижениями на фронтах.

В стыковом матче за право взять путёвку на Чемпионат мира в Катар украинская сборная одержала победу. 5 июня украинцы встретятся на поле с командой Уэльса. Это будет решающий матч за право попасть на престижный мировой турнир.

Зеленский адресовал футболистам восторженные слова.

"Есть мгновения, когда не нужно много слов! Просто гордость! Просто спасибо, ребята! Два часа счастья, от которого мы отвыкли. Вышли. Бились. Выстояли. Победили. Потому что украинцы! Радость нашим военным, всей нашей стране", — сказал президент Украины.

Лидер Незалежной подчеркнул, что каждый сражается на своём фронте.

Ранее Мадридcкий футбольный клуб "Реал" обыграл "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов. Встреча закончилась со счетом 1:0.