Киев разозлил призыв Макрона "не унижать РФ" — этим унизил только Францию

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба резко ответил президенту Франции Эммануэлю Макрону на призыв "не унижать Россию". Как подчеркнул глава МИД Незалежной, эти слова могут разве что "унизить" саму французскую сторону.

Ранее Макрон призвал "не унижать" Россию, так как после окончания спецоперации странам придётся налаживать дипломатические отношения, что очень не понравилось Кулебе.

"Призывы избегать унижения России могут только унизить Францию ​​и любую другую страну, которая призывает к этому. Потому что это Россия унижает себя. Нам всем лучше сосредоточиться на том, как поставить Россию на место", — заявил Кулеба.

Глава украинского МИД уточнил, что если мир "поставит на место" Россию, это спасёт "сотни жизней".