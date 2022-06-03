Кулеба в Словакии выпрашивает у Запада больше тяжёлого вооружения образца НАТО

Киеву нужно много тяжелого вооружения образца НАТО, чтобы русских отбросить назад.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Словакии на форуме GLOBSEC 2022.

"Сотни тысяч храбрых украинцев сражаются с российской армией, но нам необходимо оснастить их должным образом, чтобы превзойти огромное преимущество РФ в артиллерии. Вот почему нам срочно нужно больше тяжелого вооружения по образцу НАТО для наших военных, чтобы отбросить русских назад. Особенно 155 калибра", — заявил министр Незалежной.

Единственный способ заставить Кремль вернуться к переговорам на нужных Киеву условиях — победить Россию, говорит Кулеба. Он призвал Запад чётко сформулировать цели в ключе, выгодном не для него самого, а для Украины.

Глава украинского МИД в Братиславе также напомнил о заявлениях в западных кругах с предложением уступить некоторые территории Украины Москве и пойти на другие уступки. Но Киев это начинает раздражать, подытожил украинец.